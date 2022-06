Faites du ciné : la famille Bélier

2022-08-06 – 2022-08-06 Rendez-vous à l’arrière du Dôme pour une soirée cinématographique. De 18h à 21h30, des ateliers numériques vous seront proposés : frise animée, stop motion, flipbook… À 19h30, assistez à l’inauguration de la fresque numérique. Enfin, la projection plein-air de “La famille Bélier”, aura lieu à la tombée de la nuit. Synopsis : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. Un film d’Eric Lartigau avec Louane Emera, Karin Viard et François Damiens. Durée : 100 mn

Dès 8 ans

Repli à l’intérieur du Dôme en cas d’intempéries

Buvette et petite restauration

Réservation par téléphone ou par mail Plus d'informations sur les animations : Animation Jeunesse – 06 83 77 87 85 / animationjeunesse@villedemutzig.fr Plus d'informations sur le film : Cinéma Rohan – 03 90 40 97 20 / cinema@villedemutzig.fr Soirée cinématographie avec ateliers, animations et projection de film +33 3 90 40 97 20

Dès 8 ans

Repli à l’intérieur du Dôme en cas d’intempéries

Buvette et petite restauration

Réservation par téléphone ou par mail Plus d’informations sur les animations : Animation Jeunesse – 06 83 77 87 85 / animationjeunesse@villedemutzig.fr Plus d’informations sur le film : Cinéma Rohan – 03 90 40 97 20 / cinema@villedemutzig.fr dernière mise à jour : 2022-06-16 par

