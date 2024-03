« Faites » des légumes et des jardins Maison du Paysage et au delà Athis-Val-de-Rouvre, samedi 14 septembre 2024.

« Faites » des légumes et des jardins Le samedi, des producteurs locaux vous ouvrent leurs portes, soirée contes le soir à la Maison du Paysage. Le dimanche, un marché de producteurs, artisans, associations locales vous attendent. 14 et 15 septembre Maison du Paysage et au delà A définir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-14T14:00:00+02:00 – 2024-09-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-09-15T10:00:00+02:00 – 2024-09-15T18:00:00+02:00

Samedi 14 septembre

Des producteurs locaux vous ouvrent leurs portes ! Nous terminerons la journée par une soirée contes à la Maison du Paysage.

Dimanche 15 septembre (10h-18h) Maison du Paysage, Bréel

Un marché de producteurs, artisans, associations locales vous attendent. Musique, ateliers, jeux, concours… Pour petits et grands !

Restauration sur place.

Maison du Paysage et au delà Maison du Paysage Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233623465 »}]

Debout les loutres désert en vue Faites des légumes et des jardins

C. Gouineau