« Faites » des légumes et des jardins Un éco-évènement festif et décalé en pleine nature : artisans, producteurs-trices, associations et artistes investi-es pour un territoire préservé et dynamique Dimanche 15 septembre, 10h00 CPIE Collines normandes Prix libre

CPIE Collines normandes Le Moulin, 61100 Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Eco-évènement Artisans