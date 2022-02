Faites des légumes et des jardins Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre Orne Un festival d’une journée qui rassemble les acteurs investis en faveur du développement durable en Suisse normande.

Toute la journée, de 10 à 18 heures, journée de fête à la Maison du Paysage ! Marché du terroir et d’artisanat, ateliers, spectacle vivant et Nombres animations et spectacles pour petits et grands. La journée événement du CPIE Collines normandes ! Un festival d’une journée qui rassemble les acteurs investis en faveur du développement durable en Suisse normande.

