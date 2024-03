Faites des Jardins ! Gourdon, samedi 20 avril 2024.

Depuis l’année dernière, la MJC réunit, dans le cadre de sa Faites des jardins , des acteurs locaux porteurs de l’idée que, face aux changements climatiques, face à la difficulté grandissante pour certains d’avoir accès à une alimentation saine, la solution est du côté de l’autonomie alimentaire. Et si on se mettait tous à cultiver un bout de terre !

Pour soutenir cette idée, nous réunissons autour de ce projet local et global, des jardiniers passionnés, des défenseurs de la biodiversité, des producteurs engagés, des porteurs de projets qui oeuvrent à la préservation de la terre, des livres, des histoires, un film, une conférence et des enfants, à qui montrer le chemin.

Et puisque cette fête se veut un moment joyeux, tout finira autour d’une table à partager de bonnes choses et à savourer de la bonne musique !

Rendez-vous donc les vendredi 19/04 à 20h30 au Cinéma l’Atalante pour la projection du film « La théorie du Boxeur » et le samedi 20 avril à partir de 9h30 aux Cordeliers à Gourdon.

Samedi 20 Avril 2024

9H30 Ouverture des portes

11h30 Pot de Bienvenue offert par la MJC

11H-12H et 15H-16H Les ateliers parents enfants (Semis par Michel et Florian)

16H L’heure du conte avec »Les idées vagabondent »

16H-17H Les ateliers adultes (Création d’une couronne de fleurs séchées avec Fiona)

17H Conférence sur l’autonomie Alimentaire avec Caroline Calendula

19H30 Repas partagé en musique avec »L’Oreille Sauvage »

Toute la journée atelier » Les cinq sens » sur le stand de Cécile .

Début : 2024-04-20 09:30:00

fin : 2024-04-20 22:30:00

ÉGLISE DES CORDELIERS

Gourdon 46300 Lot Occitanie

