Faites des fleurs Missiriac Missiriac Catégories d’évènement: Missiriac

Morbihan

Faites des fleurs Missiriac, 26 juin 2022, Missiriac. Faites des fleurs Missiriac

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26

Missiriac Morbihan Missiriac Expositions, lunette solaire, stands et activités nature! Art floral, La Pilerie en gallo, défilé de brouettes fleuries… Participation SMBO. Animation musicale. A partir de 14H. Gratuit. +33 2 97 75 16 14 Expositions, lunette solaire, stands et activités nature! Art floral, La Pilerie en gallo, défilé de brouettes fleuries… Participation SMBO. Animation musicale. A partir de 14H. Gratuit. Missiriac

dernière mise à jour : 2022-05-07 par OT LA GACILLY – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Missiriac, Morbihan Autres Lieu Missiriac Adresse Ville Missiriac lieuville Missiriac Departement Morbihan

Missiriac Missiriac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/missiriac/

Faites des fleurs Missiriac 2022-06-26 was last modified: by Faites des fleurs Missiriac Missiriac 26 juin 2022 Missiriac morbihan

Missiriac Morbihan