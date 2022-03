Faites des fleurs Abbeville, 2 avril 2022, Abbeville.

Faites des fleurs Abbeville

2022-04-02 – 2022-04-02

Abbeville Somme

Après deux éditions annulées, le centre-ville abbevillois accueillera de nouveau l’évènement ” Faites des fleurs” avec quelques nouveautés et le lancement des maisons fleuries

Au programme, des ateliers proposés par les services de la Ville et de la CABS ainsi que par des associations locales.

Des créations seront également mises en vente par les commerçants ( fleurs coupées, fleurs séchées, compositions florales plantes, livres, de jardinage, conseils d’aménagements paysagers, décorations sur divers supports, fondants de savon).

Des artistes de rue se produiront également au fil de la journée

Concours de décoration de tableau avec des éléments naturels recyclés sera proposé aux enfants.

Restauration à base de fleurs permettra de sensibiliser les papilles des plus curieux, dans une ambiance conviviale, au rythme d’un orgue de barbarie.

Après deux éditions annulées, le centre-ville abbevillois accueillera de nouveau l’évènement ” Faites des fleurs” avec quelques nouveautés et le lancement des maisons fleuries

Au programme, des ateliers proposés par les services de la Ville et de la CABS ainsi que par des associations locales.

Des créations seront également mises en vente par les commerçants ( fleurs coupées, fleurs séchées, compositions florales plantes, livres, de jardinage, conseils d’aménagements paysagers, décorations sur divers supports, fondants de savon).

Des artistes de rue se produiront également au fil de la journée

Concours de décoration de tableau avec des éléments naturels recyclés sera proposé aux enfants.

Restauration à base de fleurs permettra de sensibiliser les papilles des plus curieux, dans une ambiance conviviale, au rythme d’un orgue de barbarie.

+33 3 22 25 43 43

Après deux éditions annulées, le centre-ville abbevillois accueillera de nouveau l’évènement ” Faites des fleurs” avec quelques nouveautés et le lancement des maisons fleuries

Au programme, des ateliers proposés par les services de la Ville et de la CABS ainsi que par des associations locales.

Des créations seront également mises en vente par les commerçants ( fleurs coupées, fleurs séchées, compositions florales plantes, livres, de jardinage, conseils d’aménagements paysagers, décorations sur divers supports, fondants de savon).

Des artistes de rue se produiront également au fil de la journée

Concours de décoration de tableau avec des éléments naturels recyclés sera proposé aux enfants.

Restauration à base de fleurs permettra de sensibiliser les papilles des plus curieux, dans une ambiance conviviale, au rythme d’un orgue de barbarie.

Abbeville

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par