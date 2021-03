Faites des fleurs, 3 avril 2021-3 avril 2021, Abbeville.

Faites des fleurs 2021-04-03 10:00:00 – 2021-04-03

Abbeville Somme

Moment incontournable pour manquer l’arrivée du printemps « faites des fleurs » à Abbeville !

Présence des commerçants fleuristes

Petite Graine : Vente de fleurs coupées et de plantes, rose éternelles et objets de décoration.

Les trésors d’Agathe : vente de composition florales avec fleurs fraîches, plantes grasses et des objets artisanaux en fer forgé.

Gamm vert : vente d’articles de pépinières ( arbustes à fleurs, plantes et fleurs de saison, plantes comestibles)

Esprit framboise : Architecte, paysagiste intérieur et extérieur.

L’atelier de Candice : Spécialisée dans l’animation et dans événementiel, l’atelier de Candice vous propose un atelier de création florale originale.

L’atelier : enfant 10€ et adulte 15€ ( vous repartez avec votre composition)

Artisans et créations :

Step’création : création à base de serviette et de peinture sur tous les supports, principalement sur du bois.

Lézard grafic : Graphismes et accessoires de mode et décoration, pétillants comme la nature au printemps

Les petites créa de béré : Fabrication de bijoux fantaisie.

Deraeve Elise : Artiste nature et sauvage.

Du fil à retorde : Création zéro déchet, atelier avec tissus de récupération.

Atelier Quellesoit :

Le matin : peinture et modelage en live avec les élèves de l’atelier.

L’après-midi : expo de travaux sur le thème fleur et jardin. Vente de bijoux en céramique.

Mme Sallé : Vente de bonbons

Documentation :

Studio Livre : Vente d’ouvrages autour des fleurs et du jardin pour tous les âges et les niveaux de jardiniers.

Produits du terroir

L’escargotière de la baie de Somme : Vente d’escargots, parc vivant et à partir de 14h atelier manuel de fabrication d’escargots pour les enfants.

Mme Roger : vente de miel et exposition de ruche.

Les ateliers :

Les jardiniers de la plume : Rempotage, documentation sur le recyclage et compostage et pliage d’origami.

Prélude : Pancarte de jardin personnalisé au prix de 10€

Lycée agricole : Atelier de création d’aménagement paysager par les apprentis : construction d’un massif ( plantes et fleurs, pierre, bois terre végétale, …)

ACC80 : Vente d’objets sur le thème des fleurs ( couronnes, bracelets, pochettes en tissus, …)

Développement durable : De 10h à 12h initiation à la taille de formation ( Banzai, etc …) de 14h à 17h boutonnière fleurie, atelier de bouturage.

Association 2eme chance : atelier création d’un bijoux de tête sur le thème du printemps ainsi que la fabrication d’une couronne de fleurs.

Atelier Bolduc : Création de fleurs en Bolduc.

Grainothèque : La grainothèque des médiathèques d’Abbevillois vous donne rendez-vous pour troquer vos graines en ce début de printemps. Petits jeux sur place et livres documentations.

CPIE : atelier sur le compostage et documentation sur le compostage individuel ou collectif.

Les Beaux Arts : Dessins, arts plastiques et poterie.

M.Wibart : Documentation sur les pesticides et les plantes traditionnelles et ventes de plantes.

La restauration :

La nature a du goût vous propose des recettes originales à partir des légumes de saison, agrémentés avec des herbes et des fleurs printanières.

ô Moulin Gourmand : vente de crêpes, chichis, croustillons …

Concours :

Pôle Événementiel : Concours de tableaux sur le thème des fleurs, le matériel sera à disposition des participants – Limités à 50 personnes et résultat du concours à 16h30

Divertissements

Apéro concert avec Dédé le tourneur de 11h30 à 14h

Au vilain petit canard

La ferme aux milles pattes : ferme pédagogique, présence de nombreux animaux, cochons d’inde, chèvre angora, poules,lapins …

+33 3 22 19 12 63

