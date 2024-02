Faites des bergers Royère-de-Vassivière, samedi 27 juillet 2024.

Faites des bergers Royère-de-Vassivière Creuse

Faites des bergers ! Prenez part à la Fête du mouton et du pastoralisme en Limousin. Au programme, petite transhumance, tri des brebis et travail du chien de troupeau, tonte, tri de la laine et travail du feutre, échanges avec les bergers, les éleveurs et les gestionnaires des espaces naturels. Animations et spectacles pour petits et grands et marché de producteurs. Buvette et stands de restauration pour manger local et sur place. .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine assopasto@laposte.net

