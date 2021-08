Faites découvrir les Volontaires de Paris lors des JEP Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 10h à 18h

Le dimanche 19 septembre 2021

de 10h à 18h

gratuit

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) célèbreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler.

Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement.

Les Parisiennes et les Parisiens qui visiteront l’Hôtel de Ville auront une nouvelle fois la possibilité d’observer l’édifice, ses salons et le bureau de la Maire, de visiter la salle du Conseil de Paris et de découvrir les différents métiers et services de la Ville.

Les Volontaires de Paris seront également à l’honneur et le dispositif sera présenté aux visiteurs. Et qui mieux qu’un.e Volontaire de Paris pour parler des Volontaires de Paris ?

Venez raconter votre expérience de Volontaire de Paris, faites découvrir le programme aux visiteurs…et profitez de votre présence sur place pour visiter l’Hôtel de Ville !

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (125m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (487m)



Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922

