Faites découvrir le programme des Volontaires de Paris Terrain de sport Auguste Blanqui, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 10h à 17h30

gratuit

Le Forum des associations du 13e arrondissement se déroulera le samedi 11 septembre de 10h à 17h30 sur le boulevard Auguste-Blanqui. Les Volontaires de Paris disposeront d’un stand lors de cet événement où les habitant.e.s pourront découvrir le programme des Volontaires de Paris. Venez faire part de votre expérience et témoignez de votre engagement en tenant ce stand (vous serez accompagnés d’un responsable du programme des Volontaires de Paris). Qui mieux qu’un Volontaire de Paris peut parler des Volontaires de Paris ? Événements -> Autre événement Terrain de sport Auguste Blanqui 26 boulevard auguste blanqui Paris 75013

6 : Corvisart (220m) 5, 6, 7 : Place d’Italie (281m)

Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

