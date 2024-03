FAITES DECOLLER VOTRE CARRIERE Apave CAMAS Tremblay-en-France, mercredi 20 mars 2024.

FAITES DECOLLER VOTRE CARRIERE Semaine des métiers du tourisme Mercredi 20 mars, 10h00 Apave CAMAS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Venez découvrir nos formations professionnelles et diplomantes !

Du Bac pro à la Licence en passant par les BTS et les formations certifiantes, vous trouverez ce dont vous avez besoin !

Hôtesse de l’air, agent de voyage, accueil d’accueil des passages, agent d’escale, réceptionniste, un large choix de métiers vous ai proposé !

A bientôt !

Apave CAMAS 7 impasse nicéphore nièpce 93290 Tremblay-en-France 77290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://camasformation.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.56.48.09.09 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.80.90.26.86 »}]

CCA