Faites de votre âge une force

du lundi 30 mai au jeudi 7 juillet à courrières

POURQUOI CETTE ACTION ? • Trouver un emploi, ou monter en compétences • Vous aidez à reprendre un rythme professionnel • Trouver ou retrouver une appartenance sociale • Renouer les liens entre l’entreprise et le public dit « senior », riche d’un savoir-faire, d’un savoir-être POUR QUI ? – Action destinée aux personnes de plus de 45 ans – Résidents des quartiers prioritaires de la ville sur la communauté d’agglomération d’Hénin Carvin – Avec un projet professionnel validé – Motivé.e à retrouver un emploi LE RYTHME DE L’ACTION : Des ateliers collectifs du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 durant 5 semaines Un entretien en individuel chaque vendredi pendant 30 min Une immersion en entreprise pendant 5 jours LES RESULTATS : Plus d’un tiers des participants accède à l’emploi ou la formation dans les 3 mois LA PROCHAINE SESSION : Du lundi 30 mai 2022 au vendredi 08 juillet 2022 VOUS AUSSI, FAITES DE VOTRE ÂGE, UNE FORCE !

Sur inscription auprès de Madame DERVIAUX, conditions : avoir plus de 45ans, résider en QPV (quartier prioritaire de la ville), être motivé et disponible.

Recherche d’emploi en collectif en travaillant les difficultés annexes, action intensive et dynamique pour les plus de 45 ans

courrières 05 rue des acacias Courrières



