### 21e édition du festival Organisée par l’association Les Vidéophages, la Faites de l’Image est née de l’envie d’installer des écrans en extérieur. **Le festival propose une déclinaison de l’image sous toutes ses formes**. En changeant de lieu chaque année, il met en lumière les différentes dynamiques de Toulouse. Une manifestation tout public, en plein air, sous les étoiles exactement ! Au programme : des **installations audiovisuelles**, interactives, diurnes ou nocturnes, des **performances** mêlant différentes pratiques artistiques, des **ateliers** et petites fabriques, des **expositions**, des **ciné-concerts** classiques ou débridés, pour les grands ou les petits, des **spectacles** plein air et douze heures de **courts-métrages** sur deux écrans. Inauguration le vendredi 1er juillet aux Archives Municipales ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web](http://lesvideophages.free.fr/fdli.html) [Page Facebook](https://www.facebook.com/asso.lesvideophages) ![]() ### Infos pratiques Du 1er au 2 juillet 2022 Dans le quartier Bonnefoy (Archives municipales, rue des Archives, boulodrome de Bonnefoy)

