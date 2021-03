Toulouse Observatoire de Jolimont Haute-Garonne, Toulouse Faites de l’image 2021 Observatoire de Jolimont Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### 2021 : les 20 ans de Faites de l’image ! Le festival organisé par Les Vidéophages est une déclinaison de l’image sous toutes ses formes avec, en journée, des expositions, des ateliers tout public, des spectacles hybrides de formes courtes et, en soirée, des installations et performances audiovisuelles, des ciné-concerts et des projections en vidéo sur plusieurs écrans en plein air. Plus de vingt propositions artistiques sur deux jours, vendredi et samedi, transformeront ce magnifique jardin dédié à l’observation du ciel. Le public pourra se laisser surprendre et découvrir, au détour d’un chemin, derrière un mur, entre les arbres, une installation, une performance, une exposition, une projection… Le festival Faites de l’Image est un partage de curiosités artistiques où la magie des images crée un voyage en plein cœur de Toulouse. ### Plus d’infos [Site des Vidéophages](http://lesvideophages.free.fr/fdli.html) ![]() ### Infos pratiques Les 9 et 10 juillet au Jardin de l’Observatoire et au Parc de la Colonne

