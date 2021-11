Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Faites de l’Escalade Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

2021-11-21 09:30:00 – 2021-11-21 16:30:00
Gymnase de l'ENSA 260 Promenade du Fori
Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 4 4 C’est un événement sportif et convivial pour grimpeurs débutants, confirmés ou simplement curieux, en situation de handicap, de fragilités ou non! Nous souhaitons promouvoir l’escalade inclusive et pour TOUS ! +33 4 50 91 48 04 Gymnase de l’ENSA 260 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

