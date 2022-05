Faites de l’écologie Bourges, 14 mai 2022, Bourges.

Faites de l’écologie Bourges

2022-05-14 – 2022-05-22

Bourges Cher

Durant toute une semaine la ville de Bourges et l’Agglomération Bourges Plus vous proposent des ateliers, conférences, expositions, sorties nature et bien d’autres animations tournés autour de l’écologie. Le but ? sensibiliser petits et grands à la préservation à l’environnement par des actions accessibles à tous. Chacun peut agir dans son quotidien !

Faites de l’écologie une priorité ! Du 14 au 22 Mai des animations gratuites vous sont proposés dans toute l’agglomération de Bourges. Ensemble, préservons notre belle planète !

http://www.ville-bourges.fr/

Ville de Bourges

Bourges

