Faites de l’éco-habitat #8 Salle Polyvalente Biarrotte, vendredi 4 octobre 2024.

Faites de l’éco-habitat #8 Salle Polyvalente Biarrotte Landes

Créée en 2016 sous l’impulsion de Habitat Eco-Action et du CBE du Seignanx, la Faites de l’éco-habitat est un événement festif et convivial ouvert à tou.tes.

Cette journée totalement gratuite a pour vocation de faire découvrir au grand public les techniques existantes en éco-construction et éco-rénovation.

Cette manifestation est organisée par un collectif de structures de l’Economie Sociale et Solidaire à but non lucratif.

La journée s’organise autour de conférences, de bars à témoignages et d’ateliers pratiques animés par des professionnel.les.

Pour sa huitième édition, la Faites de l’éco-habitat est de retour dans le Seignanx, à Biarrotte !

Programme à venir… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04

fin : 2024-10-05

Salle Polyvalente Bourg RD12

Biarrotte 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Faites de l’éco-habitat #8 Biarrotte a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Seignanx