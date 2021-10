Faites de l’éco-habitat – 5ème édition Soustons, 16 octobre 2021, Soustons.

Faites de l’éco-habitat – 5ème édition 2021-10-16 09:30:00 – 2021-10-16 18:00:00 Salle A Noste 17 Rue de Moscou

Soustons Landes

Des ateliers pour mettre la main à la pâte ; des professionnels vous initient et vous font découvrir les techniques de l’éco-habitat, autour de la terre, du bois, du métal, des matériaux biosourcés, du chauffage, des energies renouvelables et de la déconstruction et du réemploi.

Des stands d’information ; sur les aides à la rénovation énergétique, l’éducation à l’environnement, le végétal, le liège …

Mais aussi ; une visite de maison mettant en oeuvre des matériaux biosourcés.

+33 5 59 64 44 54

5ème édition de l’éco-habitat

