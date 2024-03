Faites de l’Art villars santenoge Louches, vendredi 7 juin 2024.

Faites de l’Art Expositions, démonstrations et initiations d’art et artisanat d’art 7 – 9 juin villars santenoge gratuit

Début : 2024-06-07T14:30:00+02:00 – 2024-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

L’association « les ateliers partagés » et le « Comité des Fêtes » organisent à Villars Santenoge les 7. 8 et 9 juin un rassemblement d’artistes et d’artisans d’art. Pendant 3 jours, ce sont 30 créateurs qui travaillent en public et en direct. En effet,Faites de l’Art » mobilise granges et jardins du village pour installer des ateliers et des expositions. Démonstrations et initiations, restauration et buvette, promenade et marché de créateurs, pour cette seconde édition « Faites de l’Art » commence dès le vendredi 7 juin à 14h et se termine par une restitution le dimanche 9 juin 2024. On vous attend nombreux

villars santenoge grande rue Louches 62610 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact.atelierspartages@gmail.com »}]

ateliers partagés