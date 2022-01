Faîtes de la Zik Place Sainte-Anne Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Place Sainte-Anne, le samedi 11 juin à 19:00

L’ Artscène sera une nouvelle fois au centre de cet évènement et s’installe place Ste Anne. Ouverture des portes dès 19h. Deux groupes vont animés cette soirée : Zarhzä avec sa musique festive et métissée et Celt &Piper avec ses quatre musiciens (chant, percussions, harmonica, basse). Un moment festif à ne pas manquer ! Buvette et restauration sur place.

On vous attend pour chanter, danser, bouger, rire … vous amuser ! Faîtes de la musique. Place Sainte-Anne Place Sainte-Anne, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

2022-06-11T19:00:00 2022-06-11T23:30:00

