Salut les voisins-voisines de Paradol !! Nous vous invitons à venir vous inscrire à la Régie de Quartier Paris 14, à l’Accorderie Paris Sud ou au Centres Marc Sangnier et Maurice Noguès, pour le Concours de la soupe Paradol, 5ème édition, qui aura lieu : Samedi 12 mars 2020, de 12h à 15h. Comme les dernières années, venez récupérer vos légumes à la Régie de quartier Paris 14, la veille vendredi 11 mars 10h-12h et 14h-16h, pour préparer chez vous votre soupe, ramenez la pour 11h45 (rue Paradol) et venez la faire goûter au jury et voisins-voisines ! Il y a de beaux lots à gagner ! Les inscriptions commencent dès maintenant. Venez vite vous inscrire !! ? ?

Gratuit

