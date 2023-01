FAITES DE LA SOUPE ! Les Matelles, 21 janvier 2023, Les Matelles Les Matelles.

Les Matelles Hérault

2023-01-21 – 2023-01-21

Hérault

Le 21 Janvier 2023 à 18h00

Salle Albertine Sarrazin – Les Matelles

Partage ta soupe et ramène ton bol : dégustation, échange, partage et convivialité autour de délicieuses soupes et vins de chez nous !

Venez partager votre recette de soupe d’hiver préférée

15h Animation déco pour la soirée

Venez nous aider à décorer et aménager la salle pour la soirée !

Petits et grands bienvenus !

16h30 Goûter offert

17h30 Assemblée Générale

Ouvert à tous, venez vous informer sur notre association, nous avons besoin de nouveaux adhérents motivés !

18h Apéritif offert

19h Soirée festive

Moment convivial et festif autour de vos meilleures soupes et dégustation de vin (repas partagé)

foyerrurallesmatelles@gmail.com

Les Matelles

dernière mise à jour : 2023-01-13 par