FAITES DE LA PRÉHISTOIRE – SITE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS Viols-en-Laval, 21 mai 2022, Viols-en-Laval.

2022-05-21 – 2022-05-22

Viols-en-Laval Hérault Viols-en-Laval

Les 21 et 22 mai, venez fêter et faire de la Préhistoire sur le site préhistorique de Cambous à l’occasion de ces journées spéciales. Partez à la découverte de l’art et de l’artisanat des hommes préhistoriques et déchiffrez les gestes du quotidien de nos ancêtres d’il y a 5000 ans. nAu programme – Ateliers de reconstitution d’activités quotidiennes : façonnez vous-même des objets selon les techniques du Néolithique (bijoux, céramique et instrument de musique). n- Démonstrations de techniques et d’artisanat préhistorique (tissage néolithique, travail de l’os) n- Archéologie expérimentale sur la métallurgie du cuivre n- Visites guidées du site de Cambous par les archéologues nVisite libre du site et de l’exposition L’œil de l’archéologue #2 Infos pratiques Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 – 10 h – 12 h / 14 h – 18 h nViols-en-Laval, site de Cambous Tout public nEntrée et activités gratuites Manifestation organisée par la Société Languedocienne de Préhistoire et soutenue par la Communauté de communes du Grand pic Saint-Loup, en partenariat avec la commune de Viols-en-Laval.

slp@prehistoire-cambous.org +33 4 67 86 34 37 http://www.prehistoire-cambous.org/

