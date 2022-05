Faites de la Préhistoire ! Fajoles Fajoles Catégories d’évènement: Fajoles

Dans le cadre bucolique de la source du Piage, à coté du gisement archéologique, 
Les gestes de la préhistoire : démonstrations avec participation active du public de tout age 
- maquillage préhistorique – parures et cordelettes 
- tir au propulseur 
- travail de l'os 
- taille du silex 
- allumage du feu 
- interprétation poétique des figurines en terre de Dolni Vestonice (25 000 ans) 
- Visite commentée du gisement archéologique en cours de fouilles (groupe de 10 maxi : réserver sur place) 
Buvette, crêpes, gâteaux 
Toutes les animations sont gratuites !

Venez faire un petit tour au temps de la Préhistoire à la source du Piage de Fajoles.

+33 6 69 06 92 72

