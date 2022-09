Faites de la parole Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement Le Centre social del Rio et ses partenaires vous invitent à l’évênement Faites de la parole (10e édition) qui se déroulera le vendredi 14 octobre et le samedi 15 octobre 2022.



Programme



• Vendredi 14 octobre

14h : Visite guidée de l’exposition » Banksy modeste collection » à la Cité des Arts de la Rue

17h : Défilé de mode itinérant

20h : Soirée rap : démos, impros, témoignages, atelier d’écriture,…



• Samedi 15 octobre

10h : L’histoire du rap : expo et paroles

12h : Repas partagé – Fais gouter ta spécialité

14h30 : Initiation aux arts de rue (graff, danse, sport, cirque,…) avec plusieurs associations partenaires

18h30 : Ciné plein-air « d’IAM à JUL, Marseille capitale du rap » en présence du réalisateur + débat

20h : Concert de musique et stands de street-food Rendez-vous les 14 et 15 octobre 2022 pour la 10e édition « Faite de la parole ». https://www.centresocialdelrio.fr/ Centre socioculturel Del Rio 38 avenue de la Viste Marseille 15e Arrondissement

