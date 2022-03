“Faites de la N7” – Départ de rallye-promenade Chantenay-St-Imbert Chantenay-Saint-Imbert Chantenay-Saint-Imbert Catégories d’évènement: Chantenay-Saint-Imbert

Nièvre

"Faites de la N7" – Départ de rallye-promenade Chantenay-St-Imbert Chantenay-Saint-Imbert, 3 avril 2022, Chantenay-Saint-Imbert.

2022-04-03 09:30:00 – 2022-04-03 18:00:00

Chantenay-Saint-Imbert Nièvre Chantenay-Saint-Imbert Nièvre 15 EUR Le 3 avril 2022, “Faites de la N7” traversera les communes du Sud du département de la Nièvre avant de s’installer pour la journée à Pougues-les-Eaux.

Venez admirer le ballet des véhicules anciens et revivre la nostalgie des départs en vacances. Heures de passage dans les communes :

Départ de Chantenay-St-Imbert : 9h30

Saint-Pierre-le-Moûtier : 9h50

Magny-Cours : 10h10

Sermoise (Plagny) : 10h30

Nevers / Varennes-Vauzelles : 10h35 à 11h

Arrivée à Pougues à partir de 11h15 Le reste de la journée : animations à Pougues-les-Eaux.

Entrée libre Chantenay-Saint-Imbert

