Parçay-Meslay 37210 Parçay-Meslay La municipalité s’associe aux associations de Parçay-Meslay pour organiser une fête de la musique ouverte à tous. A partir de 19h, venez à la rencontre des musiciens et chanteurs de notre commune : Orchestre Junior , Chœur d’Aoedé, Harmonie musicale et bien sûr la célèbre Banda Soiffée. mairie@parcay-meslay.com +33 2 47 29 15 15 https://www.parcay-meslay.fr/detail/faites-de-la-musique.html Fetes parcillonnes

