Faites de la Musique Parc de la Mairie Prissé Prissé Catégories d’Évènement: Prissé

Saône-et-Loire

Faites de la Musique Parc de la Mairie, 9 juin 2023, Prissé Prissé. Faites de la Musique 75 Rue de la Mairie Parc de la Mairie Prissé Saone-et-Loire Parc de la Mairie 75 Rue de la Mairie

2023-06-09 18:00:00 – 2023-06-09 23:30:00

Parc de la Mairie 75 Rue de la Mairie

Prissé

Saone-et-Loire Prissé EUR 0 0 Aubade chorale, jeunes talents ou moins jeunes, expérimentés ou pas encore, styles aussi divers que variés : musique classique, variétés, rock’n roll, Rap, etc … etc … la commune de Prissé accueille dans son vaste parc municipal, de nombreux artistes en herbe ou confirmés pour le plaisir de tous.

Venez partager un moment de convivialité et de partage autour de la musique.

L’entrée est gratuite et une buvette et une petite restauration sont assurées par une association locale.

En cas de mauvais temps, pas de panique, un repli à la salle des fêtes qui jouxte le parc municipal est prévu. +33 3 85 37 80 08 https://www.mairie-prisse.fr/ Parc de la Mairie 75 Rue de la Mairie Prissé

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Prissé, Saône-et-Loire Autres Lieu Prissé Adresse Prissé Saone-et-Loire Parc de la Mairie 75 Rue de la Mairie Ville Prissé Prissé lieuville Parc de la Mairie 75 Rue de la Mairie Prissé Departement Saone-et-Loire

Prissé Prissé Prissé Saone-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prisse prisse/

Faites de la Musique Parc de la Mairie 2023-06-09 was last modified: by Faites de la Musique Parc de la Mairie Prissé 9 juin 2023 75 Rue de la Mairie Parc de la Mairie Prissé Saone-et-Loire Parc de la Mairie Prissé Prissé, Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Prissé Prissé Saone-et-Loire