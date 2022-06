Faites de la Musique Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: 46160

Cajarc

Faites de la Musique Cajarc, 21 juin 2022, Cajarc. Faites de la Musique Cajarc

2022-06-21 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-21 23:30:00 23:30:00

Cajarc 46160 Place du Foirail : Scène ouverte -17h30 -18h : Eco orchestre (élèves du collège) -18h – 18h30 : Les Grands Vents (saxophones) -18h30-20h30 : 2 h de bœuf- -20h30-21h30 : Imbroglio -Minuit-2h : DJ MATHIEU O Buvette sur la place du foirail. Concerts dans les restaurants: -La Cantine: 18h à 20h30 avec le groupe New town -La Pause: 18h30 – 19h30 ; 20h 30 – 22h30 avec le groupe Amista -Le Président: 21h30 – 23h30 et minuit avec le groupe DDT blues rock Pour passer une belle soirée et fêter l’arrivée de l’été, venez partager un bon moment en extérieur dans le village de Cajarc ! +33 6 09 85 02 63 Place du Foirail : Scène ouverte -17h30 -18h : Eco orchestre (élèves du collège) -18h – 18h30 : Les Grands Vents (saxophones) -18h30-20h30 : 2 h de bœuf- -20h30-21h30 : Imbroglio -Minuit-2h : DJ MATHIEU O Buvette sur la place du foirail. Concerts dans les restaurants: -La Cantine: 18h à 20h30 avec le groupe New town -La Pause: 18h30 – 19h30 ; 20h 30 – 22h30 avec le groupe Amista -Le Président: 21h30 – 23h30 et minuit avec le groupe DDT blues rock cajarc

Cajarc

dernière mise à jour : 2022-06-05 par

Détails Catégories d’évènement: 46160, Cajarc Autres Lieu Cajarc Adresse Ville Cajarc lieuville Cajarc Departement 46160

Cajarc Cajarc 46160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc/

Faites de la Musique Cajarc 2022-06-21 was last modified: by Faites de la Musique Cajarc Cajarc 21 juin 2022 46160 Cajarc

Cajarc 46160