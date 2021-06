Dinan Dinan 22100, Dinan « Faites de la musique » avec Côté Cour à LEHON Dinan Dinan Catégories d’évènement: 22100

Dinan

« Faites de la musique » avec Côté Cour à LEHON Dinan, 21 juin 2021-21 juin 2021, Dinan. « Faites de la musique » avec Côté Cour à LEHON 2021-06-21 – 2021-06-21

Dinan 22100 Dinan Pour la fête de la musique, Coté Cour vous propose de découvrir l’artiste québécois Steve Normandin: « L’accordéoniste voyageur », nous enchantera avec ses compositions et le folklore de son pays à 19h. 20 h 30 : « Alea – trio », carte blanche et invités. Ambiance bossa, jazz et « piano-bar ». Plus d’informations au 07 82 58 78 37 +33 7 82 58 78 37 Pour la fête de la musique, Coté Cour vous propose de découvrir l’artiste québécois Steve Normandin: « L’accordéoniste voyageur », nous enchantera avec ses compositions et le folklore de son pays à 19h. 20 h 30 : « Alea – trio », carte blanche et invités. Ambiance bossa, jazz et « piano-bar ». Plus d’informations au 07 82 58 78 37

Détails Catégories d’évènement: 22100, Dinan Étiquettes évènement : Autres Lieu Dinan Adresse Ville Dinan lieuville 48.44513#-2.04353