Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Venez découvrir un spectacle musical ! Spectacle de musique et de chant intergénérationnel regroupant amateurs et semi-professionnels.

Le matin, stage de découverte du chant. Tout public – Entrée libre

Organisé par Music’A Bazouges.

