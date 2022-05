Faites de la Fraternité Marseille, 13 mai 2022, Marseille.

Faites de la Fraternité Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille

2022-05-13 – 2022-05-15 Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille Bouches-du-Rhône

3 jours au rythme de l’amitié, de la fraternité et de l’échange entre les cultures.

Retrouvez “Faites de la Fraternité, les 13, 14 et 15 mai au Toursky !



Au programme cette année



VENDREDI 13 MAI



•• 18h > 19h – Histoire Universelle de Marseille – Théâtre

La comédienne interprète avec humour et panache les protagonistes de différentes époques : Henri IV, Louis XIV, Robespierre mais aussi les troubadours, les , poissonnières, les prisonniers … Un combat qui se poursuit avec les mutations urbaines que connaissent aujourd’hui les grandes villes européennes.

Par le collectif Manifeste Rien

D’après Alèssi Dell’Umbria (Éditions Agone)



•• 19h > 21h – Viva O Brasil ! – Dîner concert

Repas brésilien en musique avec Wallace Negao. Un pur moment d’énergie et de saveurs au rythme de la samba brésilienne et autres rythmiques brésiliennes.

Avec la Casa do samba, Espace Brasi & Wallace Negao



•• 21h – Bernard Friot et Frédéric Lordon – Rencontre / débat

Débat autour du livre La Dispute paru en octobre 2021.





SAMEDI 14 MAI



•• 08h30 > 13h – Collecte de sang par l’Établissement Français du Sang

Sur rendez-vous uniquement.



•• 10h30 > 11h – Inauguration mosaïque

Les enfants de l’école maternelle Édouard Vaillant & Richard Martin inaugureront la mosaïque réalisée sur la façade du Théâtre Toursky à partir d’éléments iconographiques de l’artiste Léonard Leoni et de la création théâtrale L’Opéra des rats de Richard Martin.



•• 11h > 11h30 – Danse Berbère

Voyage bigarré et poétique en Algérie au coeur de la région des Aures à travers la danse issue des traditions et cultures berbères Chaoui au son du Bendir et la Gasba.

Avec Rabia Zeroual



•• 11h > 12h – Café du dialogue interculturel

“L’exil dans les écritures féminines algériennes”, une rencontre animée par Hedroug Nadia, Aicha Soudani, Habia Djeridane, et Yasmine Mouloud.

Par Forum Femmes Méditerranée et la Fondation Anna Lindh.



•• 12h > 14h – Déjeuner poétique et musical

Grand Mafé organisé par Union des Femmes du Monde GAMS Sud

• 12h – 12h30 : Lecture de poésie, Les Temps des rêves de Yasmine Mouloud accompagnée au violon par Djamila Labderie.

• 12h30 – 13h : Poèmes de la Revue des Archers qui fête ses 20 ans

• 13h – 14h : Jo Corbeau show case, guitare voix – Reggae dub !



•• 14h10 > 14h40 – Danse

– Oxymore

Entre élévation spirituelle et ancrage charnel selon une inexorable réalité : notre condition humaine.

– Repères (extrait)

Chorégraphie qui explore notre rapport au monde, à l’autre, à nous-mêmes… parfois au diapason… parfois à contretemps.

Par la Cie Axolot



•• 14h50 > 16h20 – Projection débat

Création des lycéens de Saint-Charles

Lou Jadot, Il contre Elle

Misia Luez, En moi

Léna Gerin, Help

Pour un être aimé, réalisé par Luc Thauvin et les élèves du Prix littéraire. Regards sur le Parc Longchamp Par les élèves de la seconde 11 : Istoria, Animals, 101 souvenirs.



•• 16h – Le goûter idéal

Organisé par la Solimut



•• 16h30 > 17h10 – Les musiciens Félix Pyat

Encadrés par les musiciens de l’Art Chez Bellevue, les enfants de la cité du Parc Bellevue donneront un concert de violon/flûte/mandoline. Un projet initié par l’association APIPB et l’école de musique the IMSP pour l’apprentissage gratuit de la musique auprès des enfants de la cité.



•• 17h30 > 19h Table ronde

La migration comme forme d’émancipation ?

Des jeunes quittent leur pays, porteurs de rêves d’une Europe que beaucoup ici n’ont plus. Quel accueil pour eux ? Il y a urgence à changer le regard. En quoi l’art et les chansons peuvent-ils y contribuer ?

Miguel Benasayag, philosophe et psychanalyste, Mustapha el Miri, sociologue, enseignant chercheur à l’Université Aix Marseille, spécialiste des questions migratoires. Jean-Christophe Nougaret, directeur de communication de SOS Méditerranée.



•• 19h > 21h – Hommage à Bob Marley – Repas Concert

Yassa organisé par Union des Femmes du Monde GAMS Sud

Concert par le duo Kélé-Mosen



•• 21h – Spectacle Viva Napoli

Une fascinante plongée dans la mélodie populaire napolitaine. Vincent Beer-Demander, figures majeures et incontournables du monde de la mandoline, met en lumière les plus belles mélodies napolitaines arrangées et réorchestrées par Salvatore Della Vecchia, considéré comme l’un des meilleurs mandolinistes d’Italie.

Avec la participation de Julien Derouault et des danseurs du centre de formation du Théâtre du Corps.

Dirigé par Vincent Beer-Demander

Arrangeur et compositeur Salvatore Della Vecchia

Avec Nando Citarella (Chant), l’Orchestre à plectre de la Méditerranée CMF-PACA et le Quintette à plectre de France.

En première partie, les élèves de l’école maternelle Édouard Vaillant sous la direction de Vincent Beer-Demander.



DIMANCHE 15 MAI



•• 11h > 12h15 – Cinéma/Débat

“Les plages des rebelles de mai”

Réalisé par des femmes de la Maison pour tous de la Belle de mai avec Luc Sar lin et Boulègue TV.

Olivia Moukouri, Because U Art, présentera deux courts-métrages réalisés par les jeunes de La Paternelle et du collège Gustave Eiffel (Aubagne):

“Arc en ciel compagnie”

“Juste dans une époque injuste”



•• 12h15 > 13h – Vernissage expositions

Tableaux et mosaïques réalisés par des enfants et des parents du quartier de la Maurelette avec ATD Quart monde et Grégoire Kantoucar.

Exposition de photos :

La Paternelle, une cité de Marseille, son histoire, ses habitants, en présence de Dalila Ouanès-Guillon



•• 13h > 14h – Repas concert

Couscous préparé par Les Mariannes de Saint-Joseph et animé en musique par Les filles d’AVA : “Il tempo passa”, chansons des films de Federico Fellini, d’après la musique de Nino Rota, direction Laure Florentin.

Gilles Grivolla et son trio-jazz



•• 14h > 16h30 – Cinéma/Débat

“Une saison particulière avec Artémis et la fanfare Caméléon”

Réalisation Marielle Gros, Airelles vidéo Témoignages d’anciens élèves du collège Albert Camus de Marseille.

Projections suivies d’un débat : “Chanter, jouer de la musique, ces trésors méconnus qui nous relient … “

Avec Marc Caillard, Président fondateur d’Enfance et Musique, Justine Guichet et Gilles Grivolla, musiciens et professeurs à !’Orchestre à l’Ecole de Gardanne.



•• 16h30 – Stand de crêpes



•• 17h > 18H30 – Spectacle musical

“Au soleil des quartiers Nord, l’odyssée des chansons” de Daniel Beaume avec chœurs d’enfants.

Plein soleil sur les 40 ans des “chansons des enfants des quartiers Nord”.

“On n’arrête pas les oiseaux” récit en chansons sur le parcours d’un jeune contraint à l’exil.

Par Terre de chansons, avec Daniel Beaume et ses musiciens, des enfants des quartiers Nord d’hier et d’aujourd’hui, des élèves du Collège Massenet

et la chorale des Passereaux du collège de Fuveau (direction: Claire-Annie Maizières) et la participation exceptionnelle d’Hakim Hamadouche (chant et mandoluth).





Manifestation gratuite et ouverte à tous, sur réservation, à l’exception de :



• Dîner concert Viva O Brasil !

• La rencontre/débat avec Bernard Friot & Frédéric Lordon

• Déjeuner poétique et musical

• Repas concert Hommage à Bob Marley

• Le spectacle “Viva Napoli”

• Repas concert dimanche 15 mai

Renseignements et réservation auprès du Théâtre Axel Toursky

Amitié, fraternité et échanges entre les cultures…

https://www.toursky.fr/spectacle/8-faites-de-la-fraternite/

Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille

dernière mise à jour : 2022-05-04 par