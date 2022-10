Faites de la Curiosité Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Samedi 15 octobre 2022, pour ses 10 ans, l’association Le Cri de la Plume organise sa « Faites de la Curiosité » : théâtre, ateliers philosophiques, d’écriture, slam, mais aussi atelier de sérigraphie, coin littérature, mur d’expression et jeux en bois ! ecrire@lecridelaplume.fr https://www.lecridelaplume.fr/ MJC – Centre Social Montchapet 10 Rue Louis Ganne Dijon

