Haute-Vienne Les Billanges Haute-Vienne Les Billanges Samedi 25 juin à partir de 14h30, place de l’église aux Billanges. Premier concert à 15h. Bar et petite restauration sur place. Menu proposé par le Relais des Billanges : mafé au boeuf cuisiné dans pâte d’arachide, sauce tomate servie avec du riz. Tarif : 10€ / personne. Sur réservation avant le 23 juin au 05 55 42 70 81. Dans le cadre de la fête de la musique, concerts et marché d’artisans locaux. Samedi 25 juin à partir de 14h30, place de l’église aux Billanges. Premier concert à 15h. Bar et petite restauration sur place. Menu proposé par le Relais des Billanges : mafé au boeuf cuisiné dans pâte d’arachide, sauce tomate servie avec du riz. Tarif : 10€ / personne. Sur réservation avant le 23 juin au 05 55 42 70 81. Les Billanges Les Billanges

