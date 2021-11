Hermes Médiathèque d'Hermès Hermes, Oise Fait Divers / Cie P14 Médiathèque d’Hermès Hermes Catégories d’évènement: Hermes

Au menu, crimes passionnels, fins tragiques d’inconnus et de célébrités, idioties fatales, folies meurtrières, autant de faits divers qui vous seront servis en musique accompagnés d’un bon café dans une ambiance de dinner à l’américaine. Frissons garantis pour la Nuit de la lecture !

Sur inscription, nombre de places limité

Entrez sans frapper dans le film noir que vous propose la compagnie P14… Médiathèque d’Hermès 42 bis rue de Mouy 60370 Hermes Hermes Oise

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

