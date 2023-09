Fais voler ton goëland ! Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Fais voler ton goëland ! Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 11h45 à 12h30

Le samedi 14 octobre 2023

de 10h15 à 11h00

.Public enfants adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit en tandem parent/enfant de 3 à 6 ans. Sur inscription à partir du 23 septembre un atelier avec l’illustratrice Chloé du Colombier Après une lecture vivante du livre « Le p’tit

océan », chaque enfant réalisera en pas à pas avec l’artiste un goéland de

papier. Ils feront voler leur création sur un mur de la médiathèque avant de

l’emporter chez eux. Issue des Arts-Déco de Strasbourg, Chloé du Colombier a travaillé une dizaine d’années dans l’édition jeunesse en tant que graphiste free-lance. Elle se consacre depuis neuf ans à l’illustration. Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jeunesse-diderot-1727 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr

Chloé du Colombier Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jeunesse Diderot Adresse 42 avenue Daumesnil Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris latitude longitude 48.8459670165768,2.3777160152689

Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/