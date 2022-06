Fais ton cinéma ! Stages vidéo ados 11-17ans Association Images & Mots, 27 juin 2022, Paris.

Du lundi 22 août 2022 au jeudi 25 août 2022 :

Du lundi 04 juillet 2022 au jeudi 07 juillet 2022 :

Du lundi 27 juin 2022 au vendredi 01 juillet 2022 :

Fais ton cinéma ! Les stages « Filmer et monter » pour réaliser un film qui ne ressemble qu’à toi.

En petit groupe de 5 à 10 ados, après un échange collectif à la fois technique et artistique nous partons à la découverte du lieu choisi, caméra au poing.

Regarder, rencontrer, chercher, filmer. Chacun pose son regard et expérimente.

De retour à la salle de montage, nous regardons ensemble les images. C’est alors le temps du montage. Sélections, raccords, écriture du film.

Une séance de projection et de partage des montages de chacun et de chacune permet d’élaborer ensemble des critiques positives et constructives avant la projection finale devant les proches le dernier jour du stage. Un moment toujours très fort.

Chaque jeune repart avec son film sur clé USB.

Le portrait vidéo

Avec des images et des sons, réalise le portrait d’une personne qui t’es chère, qui est ou fut importante dans ta vie.

Après l’écriture (que garder des souvenirs ? Comment raconter quelqu’un ?), on collecte des images-souvenirs (photographies, vidéos anciennes). On enregistre aussi de nouvelles images, qui racontent autrement la personne dont il s’agit : lieux filmés dans Paris, mise en scène en stop-motion, interviewes…

Au son, le Portrait utilise la voix-off, mais aussi des musiques qui font sens ou des sons additionnels.

La lettre vidéo

Caméra au poing, adresse ton film au destinataire de ton choix : amis, famille, proches, ou encore idoles et institution… tout est possible dans cette correspondance filmée. De la carte postale à l’écriture de soi en passant par la mise en scène d’une lettre de fiction, tu trouveras ta mise en scène et ton destinataire.

Nous t’aiderons à réaliser cette lettre vidéo à chaque étape : écriture, réalisation, prise de sons et montage.

Ta matière : des rushes filmés dans la ville ou en studio ; des images d’archives glanées sur le web ; des interviews et des sons captés à même la rue ou dans l’intimité d’une cabine à l’abri des regards. Lecture murmurée ou déclamée, la technique s’adapte à ton style.

Lettre de cinéma, ton court-métrage réalisé ne ressemblera qu’à toi !

Objectifs

Apprendre les bases du tournage et du montage. Choisir un angle, construire un sujet. Découvrir l’esthétique des images filmées. S’entraîner à écrire une histoire avec des images et des sons. S’exprimer artistiquement. Prendre confiance en soi.

Association Images & Mots 13 allée arnaud beltrame 75003 Paris

Contact : https://imagesetmots.co/stage-video-cinema-ados-tournage-montage-paris/ infos@imagesetmots.co https://imagesetmots.co/stage-filmer-monter-ados-tournage-montage-film-paris/

