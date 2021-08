Fais ton cinéma ! Maison des Arts de St-Herblain, 25 septembre 2021, Saint-Herblain.

2021-09-25

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui Inscription : 02 28 25 25 80 ou sur place le jour-même selon disponibilités

Quand on parle cinéma, on pense souvent au tournage, à la réalisation, mais on oublie souvent tout le travail de post-production : montage, doublage de voix, bruitage, musique… des éléments pourtant déterminants pour la qualité d’un film.La Maison des Arts, Les Z’ateliers doublage et la ville de Saint-Herblain vous invitent à un moment ludique et participatif autour de cette thématique : essayez-vous au doublage et bruitage de séries célèbres, films et dessins animés. Réalisez des bruitages en direct, initiez-vous au montage et testez différentes musiques sur les mêmes films pour leur donner une autre atmosphère. À vous de jouer, faites votre cinéma ! Utilisation essentiellement du matériel numérique : ordinateurs, interfaces, logiciels de son et de gestion de l’image, de bruitage, bande-rythmo, gratuiciel de montage, recording, pour montrer au public comment utiliser au mieux ces outils de post-production. Il s’agit d’une sensibilisation ludique et participative autour d’outils numériques. Dans le cadre de Nantes Digital Week

Maison des Arts de St-Herblain 26 Rue de Saint Nazaire Est Saint-Herblain