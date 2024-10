Fais ton cinéma! Place Président Paul Doumer Barsac, lundi 21 octobre 2024.

Fais ton cinéma!

Place Président Paul Doumer Galerie du Petit Paradis Barsac Gironde

Tu as 12 ans ou plus ? Durant les vacances scolaires, du 21 au 27 octobre, viens écrire et réaliser un court-métrage avec un vidéaste professionnel.

Au programme de cette semaine de stage, écriture de scénario, découverte des bases du cinéma, tournage du film et initiation au montage vidéo.

Une copie du film sera remise à chaque participant lors d’une soirée de projection.

Tarif 180€ les 6 jours. .

