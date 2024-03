Fais ton cinema Arts Scènes et Compagnie Saint-Céré, lundi 15 avril 2024.

Fais ton cinema dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 et 19 avril Arts Scènes et Compagnie 25€ en pension complète (après déduction de l’aide colos apprenantes) + 20€ d’adhésion annuelle

Fais ton cinema ! est un séjour avec hébergement de cinq jours, du 15 au 19 avril 2024 sur la commune de Saint-Céré dans le département du Lot, durant lequel il s’agira de créer des formes audiovisuelles courtes et expérimentales. Au programme : découverte du matériel audiovisuel avec des professionnels, visionnage de courts métrages, séance de cinéma, écritures de scénario, tournages, montage/mixage vidéo et diffusion des productions le dernier jour.

Arts Scènes et Compagnie 18 place de l’église 46400 Saint Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.01.56.40.00 »}, {« type »: « email », « value »: « inscriptions@artscenesetcie.fr »}]

Marie Michels