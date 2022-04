Fais tes valises – Salon de la mobilité internationale Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Fais tes valises – Salon de la mobilité internationale Vichy, 18 mai 2022, Vichy. Fais tes valises – Salon de la mobilité internationale Place Charles de Gaulle Maison des Associations Vichy

2022-05-18 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-18 22:00:00 22:00:00 Place Charles de Gaulle Maison des Associations

Vichy Allier Un salon pour promouvoir l’ensemble des dispositifs de mobilités internationales auprès des jeunes Bourbonnais et de leurs familles. pij@vichy-communaute.fr +33 4 70 31 05 27 Place Charles de Gaulle Maison des Associations Vichy

