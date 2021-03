Fais tes courts Local des Vidéophages, 20 mars 2021-20 mars 2021, Toulouse.

Fais tes courts

Local des Vidéophages, le samedi 20 mars à 14:00

### Projection sur vitrine au 9 rue de l’étoile : Nouveauté 2021 !

Pour ne pas oublier ce qu’est un court-métrage et le fait de le regarder sur grand écran à plusieurs, c’est à dire à plus d’une personne en même temps, les Vidéophages ouvrent les portes de leur local et projettent des films en grand pour les passants.

Les Vidéophages proposent quatre programmations de films très courts, récents ou sortis des vieux tiroirs.

**Mode d’emploi :**

* Passez quand vous voulez **entre 14h et 18h au 9 rue de l’étoile à Toulouse** (métro François Verdier),

* Regardez 1, 2, 3,… autant de films que vous voulez ! L’important c’est comme pour le toboggan : on laisse la place aux autres pour que tout le monde puisse en profiter, c’est chacun son tour, et sans se bousculer, se coller, se bécoter, et toujours en éternuant dans son coude.

Vous l’aurez compris, Les Vidéophages comptent sur vous pour que chacun respecte les gestes barrières.

### Programme

La programmation est en cours…

### Plus d’infos

[Site des Vidéophages](http://lesvideophages.free.fr/prestations/FaisTesCourts2021.html)

### Infos pratiques

* Projection sur vitrine, le samedi 20 mars entre 14h et 18h au local de l’association Les Vidéophages, 9 rue de l’étoile

* Respect des gestes barrières

Adhésion possible à 5 € / participation libre et nécessaire

Local des Vidéophages 9 Rue de l’étoile, 31000 Toulouse, France Toulouse



