Fais ta propre musique ! – Art&Muz Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Fais ta propre musique ! – Art&Muz Labergement-Sainte-Marie, 7 janvier 2023, Labergement-Sainte-Marie . Fais ta propre musique ! – Art&Muz Mairie Labergement-Sainte-Marie Doubs

2023-01-07 – 2023-01-07 Labergement-Sainte-Marie

Doubs En s’inspirant des lettres de ton prénom, compose une mélodie avec l’aide d’un arrangeur, enrichis-la avec les instruments et les rythmes de ton choix avec le logiciel Musescore. Pour s’initier ludiquement à la composition et aux bases de l’écriture musicale sur ordinateur, et repartir avec un véritable thème musical personnalisé !

3 ans de pratique minimum nécessaire. Labergement-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Labergement-Sainte-Marie Autres Lieu Labergement-Sainte-Marie Adresse Mairie Labergement-Sainte-Marie Doubs Ville Labergement-Sainte-Marie lieuville Labergement-Sainte-Marie Departement Doubs

Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labergement-sainte-marie/

Fais ta propre musique ! – Art&Muz Labergement-Sainte-Marie 2023-01-07 was last modified: by Fais ta propre musique ! – Art&Muz Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie 7 janvier 2023 Doubs Labergement-Sainte-Marie Mairie Labergement-Sainte-Marie Doubs

Labergement-Sainte-Marie Doubs