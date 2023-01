Fais pas ta cocotte & Doc direct Tourmont Tourmont Tourmont Catégories d’Évènement: Jura

Fais pas ta cocotte & Doc direct Tourmont, 3 février 2023

Jura Tourmont Deux pièces seront présentées : « Doc Direct » et « Fais pas ta cocotte » Rires garantis. Pièce de Stef Russeil et Jacky Goupil représentée par les adultes & pièce de Renaud Loizeau représentée par les jeunes – par Les Jamois +33 3 84 73 72 63 Tourmont

