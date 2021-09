Crolles Crolles Crolles, Isère “Fais pas de vague … de la grenouille au cachalot” – Festival Ca joue dans le Grésivaudan à Crolles Crolles Crolles Catégories d’évènement: Crolles

Isère

“Fais pas de vague … de la grenouille au cachalot” – Festival Ca joue dans le Grésivaudan à Crolles Crolles, 25 septembre 2021, Crolles. “Fais pas de vague … de la grenouille au cachalot” – Festival Ca joue dans le Grésivaudan à Crolles 2021-09-25 16:30:00 16:30:00 – 2021-09-25 18:00:00 18:00:00

Crolles Isère Crolles Dans le cadre du Festival de spectacle vivant “Ca joue dans le Grésivaudan” la Commune de Crolles accueille à l’Espace Naturel Sensible des Marais de Montfort la compagnie Les Oreillons des Murs pour le coup d’envoi des veillées spectaculaires ! http://www.le-gresivaudan.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

Détails Catégories d’évènement: Crolles, Isère Autres Lieu Crolles Adresse Ville Crolles lieuville 45.2886#5.89302