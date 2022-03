FAIS-MOI RIRE Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

FAIS-MOI RIRE Espace Aragon, 19 mars 2022, Oissel. FAIS-MOI RIRE

Espace Aragon, le samedi 19 mars à 16:00

Tous les experts sont d’accord avec nous : le rire est très, très bon pour la santé. On essaie avec ce programme ? Programme : – FOREVER GEORGE de Erwan Alépée – BOUND de Joe Carter – AVANT-GARD de Adrien Guedra-Degeorges et Maxime Azzopard – FERN de Johnny Kelly – CATARINA de Pierre Amstutz Roch – ERRATUM de Giulio Callegari

Tarif Plein 6,20 €, Tarif Réduit à 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Fête du court métrage Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T17:20:00

