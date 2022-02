Fais moi rire ! Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais

Rhône

Fais moi rire ! Cinéma Le Singuliers 3 boulevard Joseph Rosselli Belleville-en-Beaujolais

2022-02-24 09:30:00 – 2022-02-24 12:00:00

Atelier d'initiation à l'histoire du cinéma de Chaplin à nos jours, animé par un animateur de la Cinémathèque française : projection d'extraits de films, l'animateur invite ensuite la salle à réagir à la projection, suivi du film Le Kid de Chaplin.

