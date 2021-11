Sartilly-Baie-Bocage Collège Anatole France - CDI Manche, Sartilly-Baie-Bocage Fais les lire les autres ! Collège Anatole France – CDI Sartilly-Baie-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Sartilly-Baie-Bocage

Fais les lire les autres ! Collège Anatole France – CDI, 20 janvier 2022, Sartilly-Baie-Bocage. Fais les lire les autres !

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à Collège Anatole France – CDI

Les élèves vont enregistrer des commentaires sonores qu’ils pourront attacher sur une marque-page à l’aide d’un QR code. Créativité exigée !! Création de marque-pages parlant à mettre à disposition au CDI Collège Anatole France – CDI 7 place de la Mairie 50530 Sartilly Sartilly-Baie-Bocage Sartilly Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T08:00:00 2022-01-20T23:59:00;2022-01-21T08:00:00 2022-01-21T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sartilly-Baie-Bocage Autres Lieu Collège Anatole France - CDI Adresse 7 place de la Mairie 50530 Sartilly Ville Sartilly-Baie-Bocage lieuville Collège Anatole France - CDI Sartilly-Baie-Bocage