Fais de beaux rêves, grand méchant loup ! de Carole Visconti
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne

Val-de-Marne

Fais de beaux rêves, grand méchant loup ! de Carole Visconti Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, 22 janvier 2022, Champigny-sur-Marne. Fais de beaux rêves, grand méchant loup ! de Carole Visconti

le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Dans la forêt, il y a des coccinelles en robe à pois et de belles fraises bois, mais il y a aussi un loup qui a besoin de vous pour s’endormir. Venez lui chanter une berceuse ! “La mousse te fait un lit tout doux, fais de beaux rêves, grand méchant loup !” Soirée contes et musique Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 6 place Lénine 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

